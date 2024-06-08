Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve visionOS 12'yi duyurması bekleniyor

08 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:06

WWDC 2024 etkinliğine sadece 2 gün kaldı.

Apple, uzun süredir beklenen etkinliğini 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenleyecek.

Etkinliğin ilk gününde bir sunum yaparak yeni duyurularını paylaşacak, Pazartesi günü TSİ 20.00’de gerçekleşecek.

Apple'ın bu yılki WWDC etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve visionOS 12'yi duyurması bekleniyor.

Teknoloji dünyasının gözleri, Apple'ın bu yeni yazılım güncellemeleriyle neler sunacağını görmek için bu etkinlikte olacak.

Her yeni sürüm, Apple cihazları için çeşitli yenilikler ve iyileştirmeler getirecek.

Etkinlikte sistemlerin yanı sıra, herhangi yeni bir cihaz için de tanıtım olacak mı merak ediliyor.