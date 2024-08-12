Apple'ın yapay zeka altyapısı Apple Intelligence iPhone 15'lerde olmayacak

12 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:51

Teknoloji devi Apple yeni yapay zeka sistemini telefonlarına ve tabletlerine getirmeye hazırlanıyor.

Apple Intelligence adlı yapay zeka altyapısı 10 Haziran 2024 tarihinde tanıtılmıştı.

Vatandaşlar tarafından Apple Intelligence'ın ne olduğu ve hangi iPhone'lara geleceği merak ediliyor.

APPLE INTELLİGENCE NEDİR?

Apple'ın iOS, iPadOS ve macOS işletim sistemlerine getireceği yapay zeka ürünü olan Apple Intelligence, cihaz üzerinde çalışacak.

Gizliliğin ön planda olduğu yapay zeka sistemi bazı ihtiyaç duyulan işlemlerde ise "Özel Bulut Bilgisayarı" adı verilen sistemde işlenmek üzere bulut aracılığıyla çalışacak.

Apple Intelligence sayesinde kullanıcılar bildirim yönetme, otomatik olarak metin yazabilme, ya da mail ve diğer uygulamalardaki metinleri özetleyebilme gibi işlemleri cihazları üzerinden yapabilecek.

Siri'nin iletişim sistemi de yapay zeka ile desteklenerek basit talimatları yapabilecek.

APPLE INTELLİGENCE HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Apple tarafından açıklanan bilgilere göre yeni Apple Intelligence, iPhone'larda A17 Pro çipe sahip olan modellerde çalışacak.

Aynı zamanda M1 ve daha üst bir çipe sahip olan iPad ile MacBook modellerinde de Apple Intelligence kullanılabilecek.

Apple Intelligence'ı alacak olan telefon modelleri ise şöyle:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Air M1 ve üstü

iPad Pro M1 ve üstü

MacBook Air M1 ve üstü

MacBook Pro M1 ve üstü

iMac M1 ve üstü

Mac Mini M1 ve üstü

Mac Studio M1 Max ve üstü

Mac Pro M2 Ultra

YAPAY ZEKA İPHONE HANGİ MODELLERDE VAR?

Apple'ın yapay zeka modeli şu an hiçbir iPhone modelinde bulunmuyor.

Firmanın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl içerisinde ABD'de beta (test) sürümü yayınlanacak.

Cihazı destekleyen bütün kullanıcılara ise iPhone 16'nın tanıtımının ardından sunulacağı tahmin ediliyor.

İPHONE'LARDA YAPAY ZEKA ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Counterpoint Research'ün ortağı Neil Shah, yapay zekaya yapılan yatırımın pahalı olduğunun altını çizerek Apple'ın bu durumu kullanıcılara yansıtacağını iddia etti.

Apple Intelligence'ın, Apple One'ın bir parçası olarak 10 ila 20 dolar arasında bir ücretten satılacağını belirtti.