Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18'in Eylül 2024'de çıkması bekleniyor

11 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:10

Apple'ın iPhone ve iPad'lerde kullandığı işletim sistemi iOS'un yeni sürümünün ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca iOS 18 adlı işletim sisteminin güncellemesini hangi telefonların alacağı da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple her sene yeni iPhone modellerinin tanıtımını eylül ayında gerçekleştiriyor.

Yeni cihazlarının tanıtımının ardından ise işletim sisteminin güncel versiyonu kullanıcılara dağıtılmaya başlanıyor.

iOS 18 işletim sisteminin 2024 Eylül ayında çıkması bekleniyor.

İOS 18'İ ALACAK OLAN İPHONE'LAR NELER?

iOS 18 işletim sistemini alacak olan iPhone modelleri şöyle: