Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18'in Eylül 2024'de çıkması bekleniyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:10
ABD'li teknoloji devi Apple yeni işletim sisteminin beta sürümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Beta sürümünün ardından kullanıcılar iOS 18'in ne zaman çıkacağını merak etti. Yeni işletim sisteminin 2024 Eylül ayında çıkması bekleniyor.
Apple'ın iPhone ve iPad'lerde kullandığı işletim sistemi iOS'un yeni sürümünün ne zaman çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Ayrıca iOS 18 adlı işletim sisteminin güncellemesini hangi telefonların alacağı da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.
İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple her sene yeni iPhone modellerinin tanıtımını eylül ayında gerçekleştiriyor.
Yeni cihazlarının tanıtımının ardından ise işletim sisteminin güncel versiyonu kullanıcılara dağıtılmaya başlanıyor.
iOS 18 işletim sisteminin 2024 Eylül ayında çıkması bekleniyor.
İOS 18'İ ALACAK OLAN İPHONE'LAR NELER?
iOS 18 işletim sistemini alacak olan iPhone modelleri şöyle:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
Kaynak: TGRT Haber