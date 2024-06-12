Araç içinde mide bulantısına çözüm Apple’den geldi! İOS 18 ile birlikte Vehicle Motion Cues özelliği gelecek

12 Haziran 2024 18:25 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 18:25

İOS 18 güncellemesiyle aygıtlara Vehicle Motion Cues özelliği geliyor. Bu özellikle beraber ekranın kenarlarında hareketli noktalar yer alacak ve araç içinde mide bulantısı sorunu minimuma inecek.

İPHONE VE İPAD RAHAT KULLANILAMIYORDU

Vehicle Motion Cues, hareket eden araçların yolcularda bulantıya neden olmasını engelleyen bir özellik olarak iPad ve iPhone’larda yer alacak.

Apple yaptığı bir araştırma sonucu, insanların gördükleri ile hissettikleri arasında oluşan farklar sebebiyle ortaya çıkan araç tutması sorunundan bazı kullanıcıların hareket eden bir araçta iPhone ve iPad aygıtlarını rahatça kullanamadığını tespit etti.

ARAÇ TUTMASINI AZALTMAYA YARDIMCI ÖZELLİK

İOS 18 güncellemesiyle iPhone ve iPad’lere gelen Vehicle Motion Cues özelliği aracın hareketindeki değişimleri tespit ederek görsel çelişkiyi azaltmaya yardımcı oluyor.

VEHİCLE MOTİON CUES ÖZELLİĞİ NASIL AÇILACAK?

İOS 18 ile aygıtlara yüklenecek bu özellik iPhone’da otomatik olarak gösterilecek ve Denetim Merkezi’nden açılıp kapatılabilecek.

İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

Yapay zeka odaklı İOS 18 güncellemesi, iPhone 16 lansmanı ile eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

İOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

iPhone’u daha kişisel, yetenekli ve akıllı hale getiren İOS 18 güncellemesi iPhone X (2.nesil) ve sonrasında çıkan aygıtlara yüklenecek.

İOS 18 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone’ları tamamen değiştirecek olan İOS 18 özellikleri arasında yepyeni kişiselleştirme seçenekleri, fotoğraflar uygulamasında değişiklik, kişiye özel akıllı teknoloji sistemi Apple Intelligence bulunuyor.