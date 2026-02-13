Araç plakasına yazılan ve ehliyete yazılan trafik para cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama ekranına birden fazla yöntemle ulaşmak mümkün.

Trafik cezaları artık doğrudan plakaya yazılmakta olup, herhangi bir sözlü temas olmadan internet aracılığıyla incelenebiliyor.

Bu nedenle araç sahibi sürücülerin trafik cezası sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarına hâkim olmaları ve e-Devlet Kapısı ile plakaya göre trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini bilmeleri gerekiyor.

TRAFİK CEZASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plakaya yazılan cezanın sorgulaması için doğrudan yakındaki ilçenin emniyet müdürlüğüne gidilerek kontrol yapılabilir fakat artık bu plakaya yazılan ceza internetten de sorgulanabildiği için ilçeye gitmekle vakit ve efor harcamaya gerek yoktur.

Online şekilde plakaya yazılan cezayı sorgulamak için e-Devlet üzerinden doğrudan arama kısmına Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama yazılabilir.

"turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama" adresinden de doğrudan yönlendirme yapılabilir.

PLAKADAN TRAFİK CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

İnternetten Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesine giriş yapılarak MTV ve Trafik Para Cezası ibaresi yer alan bölüme tıklayarak gib.gov.tr üzerinden trafik cezasını öğrenmek mümkün.

Kullanıcılar ilk önce "gib.gov.tr" üzerinden MTV ve Trafik Para Cezası ekranına tıklayarak gelecek olan sayfada gerekli alanlara T.C. kimlik numarası ve plaka numaralarını girebilirler.