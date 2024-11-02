Araçlara kışlık bakım yaptırmamanın zararı 70 bin lirayı buluyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 08:52 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:07

Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte uzmanlara araçların kışlık bakımlarının yapılması için uyarıda bulundu. Kışlık bakımları yapılmayan araçların ilerleyen süreçte arıza vereceği ve masrafların 70 bin liralara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Kış aylarının gelmesiyle araç​ sahipleri, araçlarının kışlık bakımları için oto sanayiye akın etmeye başladı. Uzmanlar, araçların yağ bakımı, antifriz kontrolü, fren sıvısı ve direksiyon yağı gibi çeşitli kontrollerden geçirilmesinin önemine dikkat çekiyor. ARAÇ KIŞLIK BAKIM MASRAFI NE KADAR? Kışlık bakımın ortalama maliyeti ise araç sahiplerine ortalama 3 bin ile 4 bin liraya mal olurken, bakım yapılmaması durumunda araçta ciddi arızalar meydana gelebiliyor. Araç tamir ustaları, özellikle antifriz kontrolünün kış aylarında araçlar büyük riskleri önleyebileceğini belirtiyor. ANTİFRİZ EKSİKLİĞİNDE MOTOR BOZULUR MU? Antifriz eksikliğinde motor suyunun donması, devridaim pompasının çürümesi, blok tapalarının patlaması ve conta yanması gibi hasarların yaşanabileceği vurgulanıyor. Bu tür ağır hasarlar, aracın tamir maliyetini 60 ila 70 bin liraya kadar yükseltebiliyor. Ayrıca motorun ömrünü uzatmak için düzenli yağ değişimi de öneriliyor. Bakımlar yapılmadığı takdirde, motor rektifiyesi gereksinimi 100 ila 150 bin kilometrede ortaya çıkabiliyor. İlgili Haberler Araç sahiplerini şaşırtacak tuzak! Sıfır otomobildeki bu sorun kadın sürücünün başına geldi: 20 bin TL fiyat çektiler