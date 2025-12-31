Menü Kapat
Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı. AA Finans tarafından düzenlenen enflasyon beklenti anketi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri öncesinde piyasanın nabzını tuttu. Ankete katılan 33 ekonomistin tahminleri ile aylık ve yıllık enflasyona ilişkin öngörülerin hangi aralıkta yoğunlaştığı belli oldu. İşte Aralık enflasyon beklentisi…

Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
AA Finans’ın gerçekleştirdiği aralık ayı enflasyon beklenti anketi, ekonomistlerin güncel tahminlerini bir araya getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı veriler öncesinde hazırlanan anket, aylık ve yıllık enflasyon tahminlerine dair çerçeve sundu.

2025 yılı enflasyon beklentileri ve açıklanan enflasyon oranları şöyleydi:

Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 5 Ocak Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Söz konusu veriler, yılın son ayındaki fiyat hareketlerinin netleşmesi açısından önem taşıyor ve piyasalarda yakından izleniyor.

Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi de bu açıklama öncesinde hazırlandı. Ankete katılan ekonomistler, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem aylık değişimin hem de yıllık enflasyon oranının güncellenmesini bekliyor.

Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete katılan 33 ekonomistin aralık ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı ve bu dağılım, beklentiler arasındaki farkı ortaya koydu.

Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 31,07 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 31’e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 olarak kaydedildi. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,87 artış göstermişti.

SON 6 AYLIK ENFLASYON 2025

Son 6 aylık enflasyon oranları şöyledir:

Temmuz: 2,06

Ağustos: 2,04

Eylül: 3,23

Ekim: 2,55

Kasım: 0,87

Aralık: 5 Ocak 2026 Pazartesi açıklanacak.

#Aktüel
