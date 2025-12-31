Aralık ayı enflasyon beklentisi! 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

AA Finans’ın gerçekleştirdiği aralık ayı enflasyon beklenti anketi, ekonomistlerin güncel tahminlerini bir araya getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı veriler öncesinde hazırlanan anket, aylık ve yıllık enflasyon tahminlerine dair çerçeve sundu.

2025 yılı enflasyon beklentileri ve açıklanan enflasyon oranları şöyleydi:

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 5 Ocak Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak. Söz konusu veriler, yılın son ayındaki fiyat hareketlerinin netleşmesi açısından önem taşıyor ve piyasalarda yakından izleniyor.

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketi de bu açıklama öncesinde hazırlandı. Ankete katılan ekonomistler, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem aylık değişimin hem de yıllık enflasyon oranının güncellenmesini bekliyor.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete katılan 33 ekonomistin aralık ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı ve bu dağılım, beklentiler arasındaki farkı ortaya koydu.

Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 31,07 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 31’e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 olarak kaydedildi. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,87 artış göstermişti.

SON 6 AYLIK ENFLASYON 2025

Son 6 aylık enflasyon oranları şöyledir:

Temmuz: 2,06

Ağustos: 2,04

Eylül: 3,23

Ekim: 2,55

Kasım: 0,87

Aralık: 5 Ocak 2026 Pazartesi açıklanacak.