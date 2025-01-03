Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber 2025 kıdem tazminatı tavanı da belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:09
Enflasyon ile birlikte memur ve emeklinin maaşıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşandı. Vatandaşlar 2025 kıdem tazminatı tavanını araştırmaya koyuldu.
6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşanacak.
Kıdem tazminatı tavanı, her sene olduğu gibi devlet memurlarına uygulanan en yüksek devlet memuru maaşı esas alınarak belirleniyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Memurların zam oranı 2025’te yüzde 11,54 olarak hesaplandı.
41.827 TL olan kıdem tazminatı tavanı da 2025 Ocak zammıyla birlikte 46. 658 TL hesaplandı.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü şöyledir:
Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı
Bu tutardan sadece damga vergisi kesilir.
2025 yılı için damga vergisi oranı %0,759'dur.
Kaynak: TGRT Haber