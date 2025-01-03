Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber 2025 kıdem tazminatı tavanı da belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:09

Enflasyon ile birlikte memur ve emeklinin maaşıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında da yükseliş yaşandı. Vatandaşlar 2025 kıdem tazminatı tavanını araştırmaya koyuldu.