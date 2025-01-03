Aralık ayı enflasyon rakamıyla beraber 2025 ocak kira artış oranı da gündeme geldi

03 Ocak 2025 10:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:20

Milyonlarca vatandaşın beklediği aralık ayı TÜİK enflasyon oranı açıklandı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 44,38 oldu. Buna göre ocak 2025 kira artış oranı da vatandaşın gündemine yerleşti.

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan aralık enflasyon​ rakamı bugün belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakam sonrasında ocak 2025 kira artış oranı da merak konusu oldu.

OCAK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU, YÜZDE KAÇ OLDU?

Aralık ayı enflasyon rakamı sonrasında kira artış oranı gündeme geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), Aralık ayı enflasyon​ rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2023​'te aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda yüzde 44,38 oldu.

TÜFE'deki artış oranına göre belli olan kira artış oranıyla beraber kiralara yapılacak olan zam oranı da TÜFE 12 aylık ortalamalar ile yapılıyor. Aralık 2024 TÜFE’de 12 aylık ortalama da %58,51 oldu.

12 aylık ortalamaya göre %44,38 oldu.