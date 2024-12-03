Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı belli oldu

03 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:16

Aralık ayı kira artış oranı, TÜİK’in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileriyle netlik kazandı. Enflasyon rakamları, kira artışında kullanılacak TÜFE oranını belirlerken, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için önemli bir karar aracı olacak.

TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon​ verileriyle birlikte, Aralık 2024 kira zammı oranı da kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları, kira artışında kullanılacak TÜFE​ oranını belirledi.

KASIM AYI ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon kasım aylık bazda yüzde 2,24 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 oldu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 60,45 oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK​), Kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıkladı. Aralık ayı kira artış oranı Kasım ayı enflasyon rakamlarının yüzde 60,45 olarak açıklanmasıyla belli oldu.

SON KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLMUŞTU?

Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarına göre, Kasım 2024 kira artış oranı yüzde 62,02 olarak belirlenmişti. Yeni açıklanacak oranlar, Aralık ayında uygulanacak kira artışlarını şekillendirecek.

TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, mevcut kira bedeli ve açıklanan artış oranı kullanılarak hesaplanır. Örnek hesaplama şu şekilde yapılabilir:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Artış Oranı: %60,45

Kira Artış Tutarı: 6.450,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.450,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 197.400,00 TL

Bu hesaplama, kira artışı konusunda fikir sahibi olmak isteyenler için genel bir örnek sunar.