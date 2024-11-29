Aralık ayının evde bakım maaşlarının yatacağı tarih netleşti

29 Kasım 2024 11:11 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım maaşı ödeme tarihi, aralık ayına günler kala araştırılmaya başlandı.

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Ağır engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü kişilere her ayın belirli günlerinde evde bakım maaşları yatıyor. Devlet desteğinin yattığı tarih ise illere göre farklılık gösteriyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı evde bakım maaşlarının yatacağı tarih araştırılıyor. İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı​nın memur zammı sonrasında 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi öngörülüyor.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaş ödeme bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar; e-Devlet üzerinden Engelli Evde Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığını sorgulayabilmekte.