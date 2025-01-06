Aramızda Kalmasın neden yok, bitti mi? Yayın akışında Gel Konuşalım programı yer aldı

06 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:48

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Aramızda Kalmasın yerine Gel Konuşalım adlı program yayınlanıyor. İzleyiciler tarafından Aramızda Kalmasın neden yok sorusunun cevabı merak ediliyor. Kanal tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

2. sayfa programı devam edecek mi? Müge Dağıstanlı yeni partneri kim olacak? Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında?

2. sayfa programı devam edecek mi? Müge Dağıstanlı yeni partneri kim olacak? Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında?

Her sabah TV8​ ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval tarafından sunulan Aramızda Kalmasın​ programı bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) yayınlanmadı.

31 Aralık'tan beri ekranlarda yer almayan programın yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyordu.

Ancak bugünde yayınlanmaması programın takipçilerini merak ettirdi.

ARAMIZDA KALMASIN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programı yayın hayatına son verdi.

Artık program ekranlarda yer almayacak. Aramızda Kalmasın yerine "Gel Konuşalım" adlı program ekranlara gelecek.

Aramızda Kalmasın adlı programın neden sona erdiği ile ilgili kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca programın sunucuları da konuyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

MÜGE DAĞISTANLI ERDOĞAN KİMDİR?

Müge Dağıstanlı, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nden mezun olduktan sonra birçok gazetede çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı.

Magazin müdürü olarak da görev alan Müge Dağıstanlı televizyon ekranlarında ise 2015 yılından beri yer alıyor.

İlk olarak "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu yapan ünlü isim daha sonra "Renklı Sayfalar" adlı magazin programında görev aldı.

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval, 1978 yılında dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nü tamamladıktan sonra 1997 yılında TRT sınavlarına girdi.

Ardından TRT eğitmenlerinden Diksiyon, Fonetik, Artikülasyon dersleri aldı. Kariyerine editör ve spiker olarak devam eden Yelda Kırçuval, birçok programda seslendirme yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve TV Programcılığı dersleri veren ünlü isim sunuculuğa ise 2009 yılında başladı.