Aramızda Kalmasın programının konuğu Aslı Hünel bir dönem TGRT Haber’de de sunuculuk yaptı

05 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:20

Gündüz kuşağında yayınlanan Gelin Evi sunucusu Aslı Hünel, 2021 yılında TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile beraber Günaydın Türkiye programını sundu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hünel, 14 yaşında şan dersi almaya başladı.

Saruhan Hünel’in kardeşi olan şarkıcı ve sunucu Hünel’in annesi Arap, babası ise Selanik göçmenidir.

Klasik Türk Müziği tarzında şarkı söylemeye başlayan Aslı Hünel Bambaşka isimli albümüne klip yaptı.

46 yaşında olan şarkıcı ve sunucu, 2021 Eylül-Aralık aylarında TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile beraber Günaydın Türkiye programının sunuculuğunu yaptı.

20 Aralık 2021 itibarıyla Gelin Evi adlı kadın kuşağı programının sunuculuğunu üstlendi.

ASLI HÜNEL’İN ALBÜMLERİ

Güneş Doğmuyor

Duygular

Kendine İyi Bak

Dönemem

Aynalar

Bambaşka

ASLI HÜNEL’İN ANNESİ KİM?

Sunucu Aslı Hünel’in annesi Arap kökenli Şükran Hünel’dir.

ASLI HÜNEL KİMİNLE EVLİ?

Aslı Hünel 12 Nisan 2018 tarihinde iş adamı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi.

ASLI HÜNEL BABASINI NEDEN KAYBETTİ?

Tüm dünyada yayılan Covid-19 salgınında Hünel’in babası Mehmet Fevzi Hünel 26 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.