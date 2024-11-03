Arazi aracını test eden Mustafa Varank kaza geçirdi. Sağlık durumu araştırılıyor

03 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:31

Bursa'da üretilen bir arazi aracının test eden eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, test sırasında kaza geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Varank, Google’da en çok aranan isimlerden oldu.

AK Parti​ Bursa​ Milletvekili​ Mustafa Varank​, Bursa’da yerli üretim olan bir arazi aracıyla test sürüşü yaparken ufak bir kazayla karşılaştı.

Kazayı yara almadan atlatan Mustafa Varank​, "Ben iyiyim, herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Aslında kendim kullanırken hiç sorun yaşamamıştım. Hamdolsun kazayı da sorunsuz atlatmış olduk.



Bu sefer boydan kazandım :)



Yerli üretimin yanında durmaya devam! 🇹🇷 pic.twitter.com/Y2y07JvhUc — Mustafa Varank (@varank) November 2, 2024

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank, 1976 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Varank, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Akademik kariyerinin yanında, Florida State Üniversitesi’nde uzman olarak çalıştı ve Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı ve sistem yöneticisi olarak görev aldı.

Varank, 2005 yılında Başbakanlık’ta göreve başladı. 2011’de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014’te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı ve 2016’da Büyükelçi unvanını aldı.

Başdanışmanlık döneminde yüksek teknoloji, savunma sanayi ve Ar-Ge gibi alanlara odaklanarak önemli projelere imza attı. Bu deneyim, Varank’ın 10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanmasında etkili oldu.

Varank, 14 Mayıs 2023’te Bursa​ Milletvekili seçildi ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Varank, evli ve üç çocuk babasıdır.