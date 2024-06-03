03 Haziran 2024 20:21 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:10

LoL geliştiricisi 530 çalışanını işten çıkardı, ayrılık paketi kapsamında 6 aylık maaş, vize ve mental destek sağladı

LoL geliştiricisi 530 çalışanını işten çıkardı, ayrılık paketi kapsamında 6 aylık maaş, vize ve mental destek sağladı

Kasım 2021'de Netflix'te yayınlanan Arcane'in ilk sezonu, büyük bir başarı yakalamıştı.

Hayranlar, Jinx ve Vi'ın hikayesinin devamını sabırsızlıkla bekliyordu.

Beklenen haber sonunda geldi!

ARCANE 2. SEZON NE ZAMAN? NEREDE YAYINLANACAK?

Arcane 2. sezon, Kasım 2024'te Netflix'te yayınlanacak.

İlk sezonda, Piltover'ın zengin dünyası ile Zaun'un baskı altındaki yeraltı şehri arasındaki çatışma, Hextech teknolojisinin devreye girmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı.

İkinci sezonun, bu gerilimi daha da artırarak izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatması bekleniyor.

Arcane, League of Legends (LOL) oyunundan uyarlama bir yapım olarak, 2. sezonuyla hayranlarını şimdiden heyecanlandırıyor.