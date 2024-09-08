Arcane'in 2. sezonu Kasım 2024'te Netflix'te çıkacak

08 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:07

Netflix tarafından yayımlanan Riot Games'in animasyon dizisi Arcane'in 2. sezonunun ne zaman çıkacağı belli oldu. Final yapacağı iddia edilen dizinin ikinci sezonu 2024 yılının Kasım ayında çıkacak.

Riot Games'in dünyaca ünlü popüler MOBA türündeki oyunu League of Legends'tan uyarlanan Arcane'in 2. sezonunun ilk fragmanı geçtiğimiz aylarda yayınlandı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından Emmy ve Annie Ödülleri'nde önemli başarılar elde eden dizinin 2. sezonunun ne zaman çıkacağı da açıklandı.

ARCANE 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix Türkiye'nin resmi YouTube kanalında yayınladığı Arcane fragmanına göre 2. sezon 2024 yılının Kasım ayında yayınlanacak.

Dizinin Kasım ayında tam olarak hangi tarihte yayınlanacağı ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

ARCANE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin yapımcılarından Christian Linke yaptığı açıklamada Arcane'in bir başlangıç olduğunu belirterek "Arcane projesine başlarken çok spesifik bir son planlamıştır ve hikaye 2. sezonla birlikte tamamlanacak" dedi.

Bu açıklamanın ardından Arcane'in ikinci sezon ile birlikte final yapacağı yönünde iddialar ortaya çıktı.