Arda Güler Behzat Ç'de oynamış! Dizi ve filmlerde rol alan futbolcuların listesi dikkat çekti

29 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:13

En popüler Türk dizileri arasında yer alan "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi"nin film uyarlaması olan "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" yapımında izleyiciler yeni bir detay keşfetti.

Sosyal medya paylaşımlarının ardından geniş kitlelere yayılan detayda Arda Güler'in 2018 yılında vizyona giren filmde yer aldığı ortaya çıktı.

ARDA GÜLER BEHZAT Ç'DE OYNADI

Dizinin film uyarlamasının çekildiği sıralarda Gençlerbirliği altyapısında oynayan Arda Güler'in Erdal Beşikçioğlu'nun filmde oynadığı Behzat karakterinden tavsiye aldığı görüldü.

PELE'DE SYVESTER STALLONE İLE BAŞROL OYNAMIŞTI

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'de Sylvester Stallone ile beraber başrol olarak "Zafer Kaçışı" adlı filmde oynamıştı.

REAL MADRİD'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ ANCELOTTİ'DE OYUNCULUK YAPTI

Günümüzde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Carlo Ancelotti gençlik yıllarında Don Camillo'da oynadı.

Ayrıca 2008 yılında vizyona giren "L'allenatore nel pallone 2' filminde de rol aldı.

ERİC CANTO'NA 10'DAN FAZLA FİLMDE ROL ALDI

Fransız efsane oyuncu Eric Cantona kariyeri boyunca 10'dan fazla filmde rol aldı.

Oyuncunun rol aldığı filmler arasında Hayata Çalım At, Tuzak ve The United Way'de gibi yapımlar yer alıyor.

YILMAZ VURAL KEMAL SUNAL FİLMİNDE ROL ALDI

Türkiye'nin en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Yılmaz Vural, Kemal Sunal'ın oynadığı "Gurbetçi Şaban" filminde rol almıştı.

ARDA TURAN HÜKÜMET KADIN FİLMİNDE ROL ALDI

Günümüzde Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, 2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın 2 filminde rol almıştı.