İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 21 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi. Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde geçirdiği dört sezonda 126 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda takımının kazandığı 5 kupada pay sahibi olan milli futbolcunun sözleşme yenilemesi, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla da gündeme geldi. Öte yandan Arda Güler'in yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık maaşına ilişkin İspanyol basınında çeşitli bilgiler paylaşıldı. Arda Güler ne kadar kazanıyor? Ayrıntılar…

ARDA GÜLER REAL MADRİD İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varıldığını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu. İspanyol kulübünün yayımladığı bildiride, 21 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2032 tarihine kadar Real Madrid forması giymeye devam edeceği belirtildi. Böylece Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken İspanyol ekibine katılan Arda Güler'in kulüple olan sözleşmesi uzun vadeli olarak uzatılmış oldu.

Kulübün açıklamasında Arda Güler'in Real Madrid'de geçirdiği dört sezondaki performansına ve kazandığı kupalara da yer verildi. Milli futbolcunun İspanyol ekibinin formasını bugüne kadar 126 resmi karşılaşmada giydiği belirtilirken, bu süreçte toplam 5 kupa kazandığı hatırlatıldı. Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde kazandığı kupalar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, LaLiga ve İspanya Süper Kupası bulunuyor.

Arda Güler'in sözleşme yenileme haberinin ardından takım arkadaşı Kylian Mbappe de milli futbolcuya destek veren bir mesaj paylaştı. Arda'nın sosyal medya hesabındaki sözleşme yenileme paylaşımının altına yorum yapan Fransız yıldız, "Teşekkürler, bu gece daha rahat uyuyacağım." ifadelerini kullandı. Mbappe'nin bu yorumu, sözleşme haberinin ardından dikkat çeken paylaşımlardan biri oldu.

Milli takım kariyerinde de önemli bir yere sahip olan Arda Güler, A Milli Futbol Takımı formasıyla şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi kapsamında verilen 'Jugador Revelación' ödülüne de layık görüldü. Söz konusu ödül, sezonun çıkış yapan oyuncusuna veriliyor.

ARDA GÜLER'İN YILLIK MAAŞI NE KADAR?

Real Madrid'in Arda Güler ile sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattığını duyurmasının ardından milli futbolcunun yeni maaşı da merak konusu oldu. Kulübün resmi açıklamasında sözleşmenin bitiş tarihi paylaşılırken, yeni anlaşmanın mali şartları ve Arda Güler'in yıllık kazancıyla ilgili herhangi bir rakam açıklanmadı.

İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Arda Güler'in Real Madrid'deki yıllık maaşı yeni sözleşmeyle birlikte 8 milyon euroya yükseldi. Ancak bu rakam kulüp tarafından resmi olarak doğrulanmadı.