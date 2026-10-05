Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:06

Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

Arda Güler neden oynamıyor neden yok İtalya maçında 11’lerin açıklanmasının ardından gündem oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takımın ilk 11'leri belli olurken, karşılaşma öncesinde Arda Güler'in kadroda yer almaması dikkat çekti. Arda Güler İtalya maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? İşte Arda Güler’in maç kadrosunda yer almamasının nedeni…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 21:04
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 21:06

, 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede millilerin ilk 11'i belli olurken, gözler karşılaşmanın kadrosuna çevrildi. niye yok, neden oynamıyor? Detaylar…

Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçı, İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta aynı saatte Fransa ile Belçika da Paris'te karşı karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki ilk üç maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 ve Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Türkiye'yi sahasında 4-1 yenerken, Belçika'ya 2-0 kaybetti ve deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

İTALYA TÜRKİYE 11'LER

İtalya Türkiye maçı ilk 11’leri şöyledir:

İtalya 11: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye 11: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Salih, Ferdi, İrfan Can, Yunus, Aral.

Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

ARDA GÜLER NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Arda Güler, Belçika maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştüğü için İtalya karşılaşmasında forma giyemiyor. Cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Arda Güler, izinli olarak milli takım kampından ayrılarak İspanya'ya döndü.

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek. Daha önce Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Milliler, İtalya maçının ardından grup mücadelesini kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmalarla tamamlayacak.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#arda güler
#İtalya
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Renato Dall'ara Stadı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.