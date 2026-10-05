Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? İtalya maç kadrosunda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede millilerin ilk 11'i belli olurken, gözler karşılaşmanın kadrosuna çevrildi. Arda Güler niye yok, neden oynamıyor? Detaylar…

İTALYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İtalya Türkiye maçı, İtalya'nın Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Karol Arys olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta aynı saatte Fransa ile Belçika da Paris'te karşı karşıya gelecek. Türkiye, gruptaki ilk üç maçında Fransa'ya Kocaeli'de 1-0, İtalya'ya Bursa'da 4-1 ve Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Türkiye'yi sahasında 4-1 yenerken, Belçika'ya 2-0 kaybetti ve deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.

İTALYA TÜRKİYE 11'LER

İtalya Türkiye maçı ilk 11’leri şöyledir:

İtalya 11: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.

Türkiye 11: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Salih, Ferdi, İrfan Can, Yunus, Aral.

ARDA GÜLER NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Arda Güler, Belçika maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştüğü için İtalya karşılaşmasında forma giyemiyor. Cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Arda Güler, izinli olarak milli takım kampından ayrılarak İspanya'ya döndü.

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz da kart cezası nedeniyle İtalya karşısında forma giyemeyecek. Daha önce Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Milliler, İtalya maçının ardından grup mücadelesini kasım ayında deplasmanda Fransa ve İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmalarla tamamlayacak.