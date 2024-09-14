Arda Güler, Real Madrid - Real Sociedad maçında ilk 11'de başlayabilir

14 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:45

Bu akşam İspanya La Liga'da futbol heyecanı başlıyor. Arda Güler'in transferi büyük ses getirirken bu akşamki maçta oynayacak mı merak edilmişti. Carlo Ancelotti sistemin değişebileceğini ifade ederken net bir açıklamada bulunmadı.

Real Madrid'e transferi ile gururlandıran ve adından söz ettiren Arda Güler'in takımı Real Madrid, La Liga'da bu akşam maça çıkıyor.

Arda Güler'in ilk 11 kadrosunda yer alıp almayacağı ise gündem oldu.

ARDA GÜLER REAL MADRİD MAÇINDA İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de Bellingham, Ceballos, Camavinga gibi isimlerin sakatlığından dolayı Güler'in bu akşam forma giymesi beklenirken kadrolar henüz açıklanmadı.

Carlo Ancelotti, Güler'in forma giymesi hakkında gelen sorulara şöyle cevap verdi:

"Sistem de değiştirilebilir. Üç orta saha oyuncusuyla oynadığım son maçta işler pek iyi gitmedi ve şimdi soru, sistemi değiştirmek ya da üç orta saha oyuncusuyla oynamaya pek alışkın olmayan bu oyunculardan birini (Arda ya da Brahim) bu sisteme adapte etmek."

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 14 Eylül Cumartesi günü oynanırken 22:00’da başlayacak. Takip etmek isteyenler ise S Sport ekranlarında canlı olarak izleyebilecek.