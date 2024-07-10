Arda Güler Real Madrid'de yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek

10 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:16

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında olan Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte bazı futbolcularının forma numaralarının değiştiğini açıkladı.

Takıma Paris Saint-Germain takımından transfer olan genç yıldız Kylian Mbappe'nin forma numarası 9 oldu.

Eskiden takımda 9 numaralı formayı Karim Benzema giyiyordu.

ARDA GÜLER'İN FORMA NUMARASI DEĞİŞTİ Mİ, KAÇ OLDU?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma numarası değişti.

24 numaralı formayı giyen Arda Güler yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

Real Madrid'in forma numarası değişen bütün futbolcuları ise şöyle:

Eduardo Camavinga: 6

Federico Valverde: 8

Aurelien Tchouameni: 14

Arda Güler: 15

Jesus Vallejo: 18

Kylian Mbappe: 9

REAL MADRİD'DE 15 NUMARALI FORMA ESKİDEN KİMİNDİ?

Real Madrid'de eskiden 15 numaralı formayı 25 yaşındaki merkez orta saha futbolcusu Federico Valverde giyiyordu.

Federico Valverde yeni değişiklikle birlikte artık 8 numaralı formayı giyecek.