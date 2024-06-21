Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

21 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:57

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yer alan A Milli Takım ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

Ay-Yıldızlılar ikinci grup maçında ise Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Barsinghausen'deki kamp merkezinde Portekiz maçının antrenmanları basına kapalı bir şekilde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanlarda İrfan Can Kahveci devam eden tedavisi nedeniyle ayrı çalışırken Arda Güler ise yer almadı.

ARKA GÜLER NEDEN ANTRENMANDA YOK?

Açıklanan bilgilere göre Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile dinlendirildiği için idmana katılmadı.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Portekiz ile 22 Haziran saat 19.00'da BVB Stadyumu'nda karşılaşacak.