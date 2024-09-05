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Arda Güler'in aday olduğu Kopa Trophy ödülü genç futbolculara veriliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 10:27
Arda Güler&#039;in aday olduğu Kopa Trophy ödülü genç futbolculara veriliyor

Ballon d'Or tarafından verilen Kopa Trophy 2024 ödülüne milli futbolcumuz Arda Güler aday gösterildi. Aday gösterilmesinin ardından Kopa Trophy nedir, kim tarafından seçiliyor gibi konular gündeme geldi.

Ballon d'Or ile birlikte düzenlenen ortak bir törenle verilen Kopa Trophy ödüllerine milli futbolcumuz Arda Güler aday oldu.

19 yaşındaki milli futbolcu, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'te düzenlenecek ödül töreninde yer alacak.

Arda Güler'in aday olmasının ardından vatandaşlar Kopa Trophy nedir, kimler tarafından seçiliyor gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Arda Güler'in aday olduğu Kopa Trophy ödülü genç futbolculara veriliyor - 1. Resim

KOPA TROPHY NEDİR?

1958 yılında Ballon d'Or'u kazanan Raymond Kopa'dan adını alan Kopa Trophy ödülleri, France Football dergisi tarafından 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren futbolculara veriliyor.

İlk olarak 2018 yılında verilen ödül töreni her sene düzenli olarak yapılıyor.

Sadece 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle ödüller verilmedi.

KOPA TROPHY KİMLER TARAFINDAN SEÇİLİYOR?

Kopa Trophy ödüllerinin jürisini eski Ballon d'Or kazanan oyuncular oluşturuluyor.

Golden Boy ödülünden farklı olarak UEFA Ligleri dışındaki futbolcular da bu ödüllere katılabiliyor.

Arda Güler'in aday olduğu Kopa Trophy ödülü genç futbolculara veriliyor - 2. Resim

KOPA TROPHY KAZANANLAR KİMLER?

2018 - Kylian Mbappe

2019 - Matthijs de Ligt

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Jude Bellingham

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Kaynak: TGRT HABER
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