Arda Güler'in Atletico Madrid-Real Madrid maçında ilk 11'de olması beklenmiyor
Bugün oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid karşısında milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlığın ardından Arda Güler'in ilk 11'deki durumu taraftarlar tarafından merak edildi.
LaLiga'nın sekizinci haftası kapsamında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği ise araştırılmaya başlandı.
ARDA GÜLER ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler'in Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle maçta oynaması bekleniyor.
Ancak milli futbolcunun ikinci yarı oyuna gireceği tahmin ediliyor.
Real Madrid'in hücum hattında Rodrygo ve Endrick'in ileri uçta görev yapması bekleniyor.
İspanyol basını Marca ise Endrick'in yedekte bırakılarak sağda Arda Güler'in görev alacağını yazdı.
ARDA GÜLER REAL MADRİD İSTATİSTİKLERİ
Arda Güler Real Madrid ile bu sezon çıktığı 6 maçta 25 dakika süre buldu.
Henüz gol şans bulamayan milli futbolcu geçtiğimiz sezon oynadığı 12 açta 440 dakika süre bulmuş ve gol atmıştı.