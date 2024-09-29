Arda Güler'in Atletico Madrid-Real Madrid maçında ilk 11'de olması beklenmiyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:29

Bugün oynanacak olan Atletico Madrid - Real Madrid karşısında milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Kylian Mbappe'nin yaşadığı sakatlığın ardından Arda Güler'in ilk 11'deki durumu taraftarlar tarafından merak edildi.