Arda Güler’in attığı gole spiker damga vurdu

06 Ocak 2025 21:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 21:49

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı gol, spikerin gecikmeli tepkisiyle sosyal medyada gündem oldu.

Real Madrid​, Deportiva Minera ile İspanya Kral Kupası'nda karşılaştı. Maçta Arda Güler​'in attığı gol​ ve spikerin bu gole verdiği tepki dikkat çekti.

ARDA GÜLER'İN ATTIĞI GOL

Arda Güler, Real Madrid'in Deportiva Minera ile oynadığı İspanya Kral Kupası son 32 turu maçına ilk 11'de başladı. Maçın 28. dakikasında Arda Güler, takımının üçüncü golünü kaydederek Real Madrid'i 3-0 öne geçirdi. Bu gol, milli futbolcumuzun bu sezon Real Madrid formasıyla attığı önemli gollerden biri oldu.

Tivibu Spor ekranlarında canlı yayınlanan maçta, spikerin Arda Güler'in golünü geç fark etmesi ve gecikmeli tepki vermesi, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Spikerin tepkisi, maçın en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

DEPORTİVA MİNERA REAL MADRİD MAÇI SPİKERİ KİM?

Deportiva Minera - Real Madrid maçının spikerinin Güney Mergen olduğu öğrenildi.