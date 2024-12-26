Arda Güler’in hocası değişiyor mu? Transfer iddiaları İspanya basınını salladı

26 Aralık 2024 19:54 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 19:56

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de istediği gibi forma şansı bulamayan Arda Güler’in transfer olacağı iddiaları İspanyol basınında büyük yankı buldu. Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından transfer iddiaları aldı yürüdü.

Arda Güler 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi! Milli futbolcumuza büyük onur

Arda Güler 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi! Milli futbolcumuza büyük onur

Arda Güler Real Madrid-Sevilla maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler belli oldu

Arda Güler Real Madrid-Sevilla maçında oynayacak mı? Muhtemel 11'ler belli oldu

Arda Güler için Real Madrid'e teklif var! İspanyollar detayları yazdı

Arda Güler için Real Madrid'e teklif var! İspanyollar detayları yazdı

2023 yılında Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ve adından sıkça söz ettiren Milli Futbolcumuz Arda Güler’in adı bu kez transfer iddiaları ile gündeme geldi.

İSTEDİĞİ KADAR FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İspanyol basını ve taraftarın kısa sürede ağzından düşürmemeye başladığı Arda Güler, takımda istediği kadar forma şansı bulamıyor.

Son dönemde takımdaki sakatlıkları iyi değerlendiren ve forma süresini uzatan genç yıldız için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Arda Güler son olarak da Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’ı da geride bırakarak U23 Ayın Oyuncusu seçildi.

ARDA GÜLER ARSENAL YOLCUSU MU?

İspanyol basını da Arda Güler’in daha fazla forma giymesini isterken oyuncunun bu gidişle Arsenal’a transfer olabileceği iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialardan en öne çıkan ise; İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan haberine göre Bukayo Saka'nın sakatlanması, Arda Güler'i Arsenal'a götürebileceği haberi oldu.

Habere göre, Mikel Arteta şimdiden bir Real Madrid oyuncusunu takıma katmanın hayalini kuruyor.