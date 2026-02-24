Menü Kapat
11°
Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı, neden? Arda Kardeşler istatistikleri

Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler iddiaya göre hakemliği bıraktı. Uzun süredir maç yönetmeyen Arda Kardeşler'in hakemlik kariyerini sonlandırarak, menajer olmak için sınava hazırlandığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından futbolseverler tarafından Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Arda Kardeşler'in hakemlik karnesi de gündeme geldi.

'de görev yapan orta hakem uzun süredir maç yönetmiyordu. Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynanan Trabzonspor - Gaziantep maçında verdiği karar kamuoyunda yoğun eleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmanın ardından tepki göstermişti. Katıldığı canlı yayında "Hata değil, planlı eylem" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmanın ardından bir daha maç yönetmeyen Arda Kardeşler'in ettiği iddia edildi. Futbolseverler tarafından Arda Kardeşler hakemliği bıraktı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ARDA KARDEŞLER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI, NEDEN?

HT Spor'un haberine göre Arda Kardeşler hakemlik kariyerini noktaladı. İstifa eden Arda Kardeşler'in ilerleyen kariyerinde menajerlik alanında devam edeceği belirtildi. Menajerlik sınavına hazırlanan Arda Kardeşler'in bir yandan da mesleği olan mühendisliği sürdüreceği belirtildi.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Arda Kardeşler, hakemlik kariyerine ise 2009 yılında başladı. İlk profesyonel maçını 1 Eylül 2013 yılında yöneten Arda Kardeşler, Süper Lig'de ise ilk kez 2015-2016 sezonunda görev aldı.

ARDA KARDEŞLER HAKEMLİK KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ

Arda Kardeşler kariyeri boyunca Süper Lig'de 145, 1. Lig'de 29, Türkiye Kupası'nda 27 maçta görev aldı. Avrupa Kupaları'nda ise UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3, UEFA Konferans Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2 maç yönetti. Kariyeri boyunca alt ligler dahil olmak üzere 273 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 1.059 sarı, 23 kırmızı, 22 sarıdan-kırmızı kart gösterirken, 97 penaltı verdi.

