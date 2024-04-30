Areda Survey’den dikkat çeken araştırma sonucu: ‘Türkler dünyanın en çalışkan milleti’

30 Nisan 2024 10:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:56

Areda Survey araştırma şirketi, Türk halkının çalışkanlık algısını ve Türk milletinin çalışkanlık konusundaki değerlendirmelerini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

3.764 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, Türk halkının büyük çoğunluğu kendisini çalışkan olarak tanımlıyor. Özellikle katılımcıların yüzde 71,4'ü kendilerini bu özellikleriyle ifade ediyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE DÜNYANIN EN ÇALIŞKAN MİLLETİYİZ

Bununla birlikte, araştırmada ilginç bir bulgu daha ortaya çıkıyor: Katılımcıların yüzde 40,7'si Türk milletini "dünyanın en çalışkan milleti" olarak tanımlıyor. Ayrıca halkın yüzde 48,7'si çalışkanlığı maddi durumu iyileştirmek için bir davranış modeli olarak yorumladığını ifade ediyor.

"ÇALIŞKAN" OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER AZALDI

Ankette dikkatleri toplayan bir diğer detayda, Türk halkının kendisini "çalışkan" olarak tanımlama oranı ciddi bir düşüş gösterdi. 2022 yılında yapılan benzer bir araştırmada Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlarken, bu oran 2024'te yüzde 71,4'e geriledi. Bu, çalışkanlık algısında yüzde 8,6'lık bir düşüş anlamına geliyor.

Daha da dikkat çekici olan nokta, orta düzeyde çalışkanlık algısının artması. 2022'de kendisini orta düzeyde çalışkan olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 13,5 iken, bu rakam 2024'te yüzde 25'e yükseldi. Bununla birlikte, kendisini çalışkan görmeyenlerin oranı ise azaldı; 2022'de yüzde 6,5 olan bu oran, 2024'te yüzde 3,6'ya düştü.

ÇALIŞKANLIĞIN SEBEBİ MADDİ DURUMU İYİLEŞTİRMEK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırma, Türk halkının çalışkanlığı maddi durumlarını iyileştirebilecekleri bir davranış modeli olarak algıladığını ortaya koydu. Öte tarafta ise çalışkanlığın bireysel bir gayretten ibaret olmadığını düşünenler de var. Katılımcıların yüzde 29,7'si, çalışkanlığı ülkelerine karşı bir görev ve sorumluluk olarak görüyor.

Yüzde 12,5'lik kesim çalışkanlığın manevi doyum ve başarı duygusuyla gerçekleşebileceğine inanırken yüzde 9,2'si ise çalışkanlığın bir tür ibadet olduğunu düşünüyor ve insanlara sevap kazandırabileceğini ifade ediyor.

2022’de Areda Survey tarafından yapılan aynı araştırmada “Çok çalışmak veya çalışkanlık ile ilgili yargılardan hangisine katılırsınız?” sorusuna şu cevaplar verilmişti:

- yüzde 42,8’isine göre "İnsanın maddi durumunu iyileştirmek için yapılır"

- yüzde 38,5’ine göre "Kendimizin yanında ülkemize karşı bir görevdir"

- yüzde 9,1’ine göre "Manevi doyum ve başarı duygusuyla yapılır"

- yüzde 9,6’sına göre ise "İbadet kapsamında olup insana sevap kazandırır"