Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? 19 Mart bankaların çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı öncesinde bankalarda işlem yapmak isteyenler arefe günü çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi düzenlemeler kapsamında bankalar bu özel günde farklı bir mesai uygulamasına geçiyor.

BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince bankalar resmi tatil kapsamında hizmet vermiyor. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan bayram günlerinde tüm banka şubeleri kapalı olacak ve gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Bu tarihlerde bankalar üzerinden yüz yüze işlem yapmak mümkün olmayacak.

Bayram süresince yalnızca ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar aktif olarak kullanılabiliyor. Vatandaşlar bu kanallar aracılığıyla bakiye sorgulama, para transferi talimatı verme ve benzeri temel işlemlerini sürdürebiliyor. Ancak şube işlemleri ve resmi mesai gerektiren işlemler bayram sonrasına kalıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Arefe günü bankalar yarım gün esasına göre hizmet veriyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirlenen uygulama doğrultusunda, kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu tarihte yarım gün mesai yapıyor.

Sabah saatlerinde normal düzeninde açılan banka şubeleri, öğle saatlerine kadar hizmet sunuyor. Bu süre zarfında vatandaşlar para yatırma, para çekme ve havale gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Günün ikinci yarısında ise resmi tatil uygulaması devreye giriyor ve şubeler kapanıyor.

Arefe günü bankalar sabah saatlerinde, genellikle 09.00 civarında açılıyor ve öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla kapanıyor. Bu nedenle bankada işlem yapacak olan vatandaşların işlemlerini sabah saatlerine planlaması gerekiyor.

Öğle saatleri yaklaştığında şubelerdeki işlem süresi sona ererken, saat 13.00 sonrasında bankalar hizmet vermiyor. Bu saatten sonra yalnızca ATM’ler ve dijital bankacılık kanalları üzerinden işlem yapılabiliyor. Bankaların normal çalışma düzenine dönüşü ise bayram tatilinin sona ermesinin ardından gerçekleşiyor.