Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Arefe günü bankalar saat kaça kadar açık? 19 Mart bankaların çalışma saatleri!

Arefe günü bankalar kaça kadar açık olacağı belli oldu. 19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilecek Ramazan Bayramı arefesinde bankaların çalışma düzeni merak konusu oldu. Resmi takvim kapsamında arefe günlerinde uygulanan yarım gün mesai nedeniyle bankalar sabah saatlerinde hizmet verirken, öğleden sonra itibarıyla işlemler şubeler üzerinden gerçekleştirilemiyor. Vatandaşlar, bu tarihte bankacılık işlemlerini planlarken mesai saatlerindeki değişikliği dikkate alıyor. İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 22:32

Ramazan Bayramı öncesinde bankalarda işlem yapmak isteyenler arefe günü çalışma saatlerini araştırıyor. Resmi düzenlemeler kapsamında bankalar bu özel günde farklı bir mesai uygulamasına geçiyor.

BAYRAMDA BANKALAR KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince bankalar kapsamında hizmet vermiyor. 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan günlerinde tüm şubeleri kapalı olacak ve gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Bu tarihlerde bankalar üzerinden yüz yüze işlem yapmak mümkün olmayacak.

Bayram süresince yalnızca ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar aktif olarak kullanılabiliyor. Vatandaşlar bu kanallar aracılığıyla bakiye sorgulama, para transferi talimatı verme ve benzeri temel işlemlerini sürdürebiliyor. Ancak şube işlemleri ve resmi mesai gerektiren işlemler bayram sonrasına kalıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Arefe günü bankalar yarım gün esasına göre hizmet veriyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirlenen uygulama doğrultusunda, kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu tarihte yarım gün mesai yapıyor.

Sabah saatlerinde normal düzeninde açılan banka şubeleri, öğle saatlerine kadar hizmet sunuyor. Bu süre zarfında vatandaşlar para yatırma, para çekme ve havale gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Günün ikinci yarısında ise resmi tatil uygulaması devreye giriyor ve şubeler kapanıyor.

Arefe günü bankalar sabah saatlerinde, genellikle 09.00 civarında açılıyor ve öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla kapanıyor. Bu nedenle bankada işlem yapacak olan vatandaşların işlemlerini sabah saatlerine planlaması gerekiyor.

Öğle saatleri yaklaştığında şubelerdeki işlem süresi sona ererken, saat 13.00 sonrasında bankalar hizmet vermiyor. Bu saatten sonra yalnızca ATM’ler ve dijital bankacılık kanalları üzerinden işlem yapılabiliyor. Bankaların normal çalışma düzenine dönüşü ise bayram tatilinin sona ermesinin ardından gerçekleşiyor.

ETİKETLER
#çalışma saatleri
#resmi tatil
#banka
#bayram
#Arefegünü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.