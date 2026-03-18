Arefe günü kaçtan sonra resmi tatil, mesai kaçta bitiyor? 19 Mart bugün mesai bitiş saati!

Ramazan Bayramı öncesindeki arefe günü, çalışma hayatında özel bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Hem kamu hem de özel sektörde mesai saatleri bu güne özel olarak yeniden planlanıyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

19 Mart 2026 Perşembe günü idrak edilen arefe günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yarım gün resmi tatildir. Bu kapsamda çalışanlar günün belirli bir bölümünde mesai yaparken, günün ikinci yarısından itibaren resmi tatil uygulamasına geçiliyor. Kamu kurumları, devlet daireleri ve birçok özel sektör kuruluşu bu yasal çerçeveye uygun şekilde çalışma düzenini belirliyor.

Arefe gününün yarım gün resmi tatil olması nedeniyle, öğleden sonra kamu kurumları büyük ölçüde kapalı olurken, bazı hizmetler nöbetçi sistemle devam ediyor. Özellikle eczaneler, sağlık hizmetleri ve benzeri kritik alanlarda kesintisiz hizmet sunulabilmesi için nöbet uygulaması devreye girmektedir.

AREFE GÜNÜ MESAİ KAÇA KADAR?

Arefe gününde mesai saatleri normal başlangıç saatlerinde yani genellik saat 08.00 veya 09.00’da başlıyor ve öğle saati 13.00’da sona ermektedir. Kamu kurumları, bankalar, noterler ve birçok özel sektör kuruluşu sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ederken, öğle saatlerinden sonra mesai sona eriyor.

Mesainin sona ermesinin ardından resmi tatil süreci başlıyor ve bayramın ilk günüyle birlikte 3 gün boyunca tam gün resmi tatil uygulanıyor. Arefe gününde bankalar ve finansal kurumlar işlemlerini günün ilk yarısında tamamlıyor, kargo firmaları da benzer şekilde öğlene kadar hizmet veriyor. Öğleden sonra ise hizmetler büyük ölçüde durduruluyor veya sınırlı personelle sürdürülebiliyor.