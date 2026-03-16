Arefe günü oruç tutulur mu? 19 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek

Ramazan ayının son gününe denk gelen arefe günü, ibadetlerini sürdüren Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir. Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilen bu günle ilgili birçok kişi ibadetler ve dini hükümler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Onlardan biri de arefe günü oruç tutulu tutulamayacağı sorusu. İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başladı. Ramazan ayının son günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek ve böylece Ramazan ayı, arefe günüyle tamamlanmış olacak.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart tarihinde başlayacak. Resmi takvimde arefe günü yarım gün tatil olarak yer aldığı için 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili başlayacak. Bu nedenle hem Ramazan ayının son günü olması hem de bayram öncesine denk gelmesi sebebiyle arefe günü birçok kişi tarafından araştırılan günler arasında yer alıyor.

Ramazan Bayramı günleri ise şöyledir:

20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti bir ay boyunca devam eden farz bir ibadettir. Bu nedenle Ramazan ayının son günü olan arefe günü de Ramazan ayının bir parçası olduğu için ve ay boyunca süren oruç ibadetinin son günü olduğu için oruç tutulması gerekmektedir.

19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan ayının 29. ve son günü olduğu için bu günde oruç tutulması farz olarak kabul ediliyor. Sağlıklı olan ve herhangi bir mazereti bulunmayan Müslümanların bu günde de Ramazan orucunu tutması gerekiyor. Ramazan ayı boyunca tutulması gereken oruç ibadeti, ayın son günü olan arefe günüyle tamamlanmış oluyor.