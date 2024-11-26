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Argot bedelsiz sermaye artımı yaptı mı? Hisse senetleri değeri merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 21:34 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 21:43
Argot bedelsiz sermaye artımı yaptı mı? Hisse senetleri değeri merak ediliyor

Argot Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı aldı. Kararın ardından hisseleri tavan yaptı.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım​ A.Ş. (AGROT) tarafından 26 Kasım tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçilen bildirimde  Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı hakkında açıklama yapıldı.

Argot bedelsiz sermaye artımı yaptı mı? Hisse senetleri değeri merak ediliyor - 1. Resim

ARGOT BEDELSİZ SERMAYE ARTIMI YAPTI MI?

Açıklamada Yönetim Kurulunun 26.11.2024 tarihli toplantısında şu kararlar açıklandı;

  1. Şirketin 1.200.000.000. lira olan çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.- lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;

1.029.244.493,26.- lirası sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ve

170.755.506,74.- lirası olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında

1.200.000.000. lira tutarında artırılarak 2.400.000.000.- liraya çıkarılmasına,

  1. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 5’inci maddesinin tadil edilmesine,
  2. Artırıma konu “Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları” ve “Olağanüstü Yedekler ” hesaplarından ilgili tutarların “Sermaye” hesabına aktarılmasına,
  3. Artırılan 1.200.000.000. lira tutarındaki sermayeyi temsil eden payların mevcut A ve B gurubu pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verildiği belirtildi.

Argot bedelsiz sermaye artımı yaptı mı? Hisse senetleri değeri merak ediliyor - 2. Resim

ARGOT HİSSE SENEDİ NE KADAR?

Bedelsiz sermaye artımı kararı sonrası hisse senetleri de tavan oldu.

Argot hisse değeri şu an itibariyle 12,73 lira.

Sıkça Sorulan Sorular
Yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamladı.

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Kaynak: TGRT Haber
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