Arılar yavruları bu besinle besliyor! Günlük bir avuç yemek diş eti kanamalarını bitiriyor

04 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:26

Türkiye'de değeri çok fazla bilinmeyen ancak yurt dışında yaşayan insanların tükettikleri takviye besinlerinin başında gelen arı ekmeğinin diş eti rahatsızlığından, tansiyona kadar birçok faydası bulunuyor. Günlük 5-6 tane yenmesi diş eti kanamalarına son veriyor.

Arılar çiçeklerin polenlerini dağıtarak, ağaçların meyve vermesine ve tohum dağıtmasına olanak sağlıyor.

Oksijen döngüsünün devamı için kritik rol oynayan arıların ürettiği besinler de insanlar için büyük fayda sağlıyor.

Arıların ürettiği besinler denildiğinde çoğu insanın aklına ilk olarak bal, polen, arı sütü ve propolis geliyor.

Ancak arıların ürettiği bir diğer besin olan arı ekmeği ise Türkiye'de çok fazla bilinmiyor.

Yurt dışında "Perga" olarak bilinen arı ekmeğinin insan sağlığı açısından birçok faydası bulunuyor.

ARI EKMEĞİ DİŞ ETİ KANAMALARINI BİTİRİYOR

Diş eti problemi yaşayanlar için arı ekmeği bir numaralı doğal tedavi yöntemleri arasında yer alıyor.

İçerisinde bulunan etken maddeler sayesinde kanamalı diş eti rahatsızlığını kısa sürede ortadan kaldırıyor.

Bu mucizevi ürün içerdiği yüksek miktardaki asetil-kolin sayesinde kornik kabızlık ve tansiyon tedavilerinde de kullanılıyor.

Zihni açarak dikkati arttıran arı ekmeği mikrop öldürücü özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin bir numaralı destekçileri arasında yer alıyor.

HER GÜN BİR AVUÇ YEMEK KANSERİ ÖNLÜYOR

Larvadan çıkan yavru arıların ilk beş gün boyunca tükettiği arı ekmeği özellikle kolon kanserinin önlenmesinde doğal ilaç olarak görülüyor.

Sindirim sistemini destekleyerek rahatlatıyor ve kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

Ayrıca arı ekmeği cilt sağlığını da destekleyerek yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

TÜRKİYE'DE DEĞERİ BİLİNMİYOR

Arı ekmeği ülkemizde keşfedilmemiş besin deposu ürünler arasında yer alıyor.

Arılar topladıkları polenleri kovana getirerek kendi salgısıyla depoluyor.

Polenin işlenmiş hali olarak da bilinen arı ekmeğinin üzeri arılar tarafından bal ile kapatılıyor.

Bir süre bekledikten sonra larvalardan çıkan arılar, arı ekmeği ile besleniyor.

SÜT, YOĞUT VE MEYVE SUYU İLE BİRLİKTE TÜKETİLEBİLİYOR

Arı ekmeği hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından alerjileri yoksa gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Yetişkinlerin sabahları günlük 5-6 adet, çocukların ise 3-4 adet yemesinde bir sakınca bulunmuyor.

Tadını beğenmeyen çocuklara ebeveynler süt, yoğurt ve meyve suyu gibi gıdalar ile de verebilirler.

Herhangi bir alerjik reaksiyonda ise arı ekmeğinin tüketilmesi bırakılmalı ve doktora danışılması gerekir.