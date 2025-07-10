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 | Efe Demir

Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! '2019'dan beri böyle'

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık bir haftadır süren su kesintisi vatandaşların tepkisine yol açtı. Su arıtma tesisinin hemen dibinde susuz kalan halk, sürekli bu durumla karşı karşıya geldiklerini dile getirip, bidonlarla protesto düzenledi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:36

Yazlık evlerin yoğun olduğu 'ın ilçesinde TESKİ Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hemen yanı başında bulunan Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 7 gündür içme suyuna ulaşamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, durumu protesto etmek için boş bidonları yere vurarak TESKİ ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne sloganlarla tepki gösterdi.

Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! '2019'dan beri böyle'

Dron ile havadan da görüntülenen mahalledeki vatandaşlar, "Suya en yakın biziz ama bir damla su yok. Bu ne çelişki?" dedi. Mahalle sakinlerinden Canan B., "Dereağzı Mahallesi'nde yazlık evimiz var. Burada yaklaşık 6 gündür sular kesik. Olan su da adaletli bir şekilde dağıtılamıyor. Biz kaç gündür hem sosyal medyada hem de televizyonlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Buna karşılık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi veya TESKİ vatandaşlara herhangi bir açıklama yapmıyor. Bu kesintinin neyden kaynaklandığı şu an belli değil. Eğer bir arıza var ise neden sadece bir kesim suya ulaşamıyor? Bu bölgede birçok kişi hem yazın hem de kışın burada kalıyor. Hatta yazlıkçılar biraz daha az."

Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! '2019'dan beri böyle'

"KİMSEDEN AÇIKLAMA YOK"

"Bu burada her sene yaşanıyor ama bu sene kuraklığı, susuzluğu daha şiddetli şekilde yaşıyoruz. Su depolarımız var ama hiçbir şekilde su verilmediği için su depolarımızı da dolduramıyoruz. Misafir kabul edemiyoruz, özel hiçbir ihtiyacımızı gideremiyoruz. Öyle sıcak bir havada susuzluk kabul edilebilir bir durum değildir. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yazlık bir ilçe. Türkiye'de birçok yerde yazlık bölgeler var ama hiçbirisinde böyle olduğunu sanmıyorum. Eğer bir su kesintisi olacaksa herkese adaletli bir şekilde olsun, sadece bir bölgeyi kesmekle olmaz. Dün bir kere tankerle su geldi, depolarımızı doldurduk ama ertesi gün bitti. Yani biz sürekli tanker mi çağıracağız, nasıl olacak? Üzücü bir durum da şu hiçbir yetkili karşımıza çıkıp bunun neden kaynaklandığını açıklamıyor" dedi.

Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! '2019'dan beri böyle'

"ÇAMAŞIRIMI ALIP KIZIMIN EVİNE GİDİYORUM"

Vatandaşlardan Bengül Y. ise yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi: "Bugün çamaşırlarımı alıp kızıma gideceğim. Gerçekten içimiz yandı, buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Bizim 10 gündür sularımız akmıyor."

Arıtma tesisinin dibinde susuz kaldılar! '2019'dan beri böyle'

"2019'DAN BERİ AYNI ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"

Mahallede yıllardır benzer sorunların yaşandığını belirten Osman Şahin de, "2019'dan beridir bu su sorunu burada var. Biz burada hem yazın hem yaz kış kalıyoruz. Kışın bu kadar değil ama yazın susuz kalıyoruz. Mağduruz, lütfen sorunumuzu çözün" diyerek yetkililere seslendi.

ETİKETLER
#tekirdağ
#marmaraereğlisi
#teşkilat
#susuzluk
#Water Cut
#Su Sorunu
#Büyükşehir Belediyesi
#Aktüel
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