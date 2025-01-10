Arka Sokaklar bu akşam yeni bölüm var mı netleşti! Geçen hafta yayınlanmadı

10 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:33

31 Temmuz 2006 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Arka Sokaklar uzun yıllardır yayın hayatına devam ediyor. Geçen hafta yeni bölüm yayınlamaması üzerine izleyiciler bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırdı.

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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak

Yalı Çapkını bu akşam var mı? Bugünün yayın akışı paylaşıldı 10 Ocak

10 Ocak Kanal D yayın akışı belli oldu. Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacağı seyircinin gündemindeydi. Bugünün yayın akışına göre yeni bölüm tarihi netleşti.

Yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler geçen hafta yayınlanmamıştı.

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI 10 OCAK 2025?

10 Ocak Cuma günü Kanal D yayın akışına göre dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin sosyal medya hesabından "Ve o gün! Bizim günümüz geldi! ArkaSokaklar yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de KanalD’de!" paylaşımı yapıldı.

Geçen hafta 3 Ocak günü yeni yıl haftası olmasından dolayı dizi ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI YENİ BÖLÜM?

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta yeni yıl haftası olduğu için dizi yayınlanmamıştı. Seyirciler heyecanla yeni bölüm tarihini bekliyordu. Günün yayın akışına göre yeni bölümü ile bugün seyirci karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Dizi, 31 Temmuz 2006 tarihinde ilk bölümünü yayınlamıştı. yönetmenliğini Orhan Oğuz (2006-2024) ve Baran Özçaylan'ın (2024-günümüz) yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın yazdığı dizi uzun yıllardır ekranlara geliyor.