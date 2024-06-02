Arka Sokaklar Müfettiş Müge karakterini Meral Kaplan oynuyor

02 Haziran 2024 12:31 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:44

Başrollerinde Özgür Ozan, Zafer Ergin, Özlem Çınar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisine Mesut karakterini oynayan Şevket Çoruh geri döndüğünü açıklamıştı.

Şevket Çoruh'un ardından Oya Akar'ın da diziye geri döneceği açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre şimdi ise dizinin kadrosuna Müfettiş Müge karakteri ile Meral Kaplan dahil oluyor.

Vatandaşlar tarafından diziye yeni katılan ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Meral Kaplan 8 Nisan 1984 yılında Kırklareli'nde doğdu.

Lise eğitimine kadar burada tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversitenin ardından İstanbul'a gelerek diksiyon eğitimi alan ünlü oyuncu 2006 yılında Sevda Çiçeği isimli dizide Nazan karakteri ile ses getirdi.

Oyunculuğun yanı sıra Süper Kulüp isimli programında sunuculuğunu yaptı.

Yağmurdan Sonra, Adab-ı Muaşeret, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizilerde rol aldı.

Meral Kaplan 2011 yılında iş insanı Erhan Kanioğlu ile evlendi.