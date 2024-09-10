Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü başlayacak

10 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:05

Kanal D ekranlarında 18 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizi geri dönen eski oyuncularıyla birlikte 13 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerinde Meral Kaplan, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

Dizide 18 sezondur yönetmen koltuğunda oturan Orhan Oğuz geçtiğimiz aylarda yapımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Eski oyunculardan Şevket Çoruh ve Oya Akar'ın ise tekrardan kadroya dahil olduğu duyurulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler tarafından Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal tarafından yayınlanan son fragmana göre dizinin yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü saat 20.00'da yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR EN SON KAÇINCI SEZON?

Arka Sokaklar dizisi 28 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan 680. bölümü ile birlikte 18. sezonunun finalini yaptı.

Dizi 13 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan 681. bölümünün ardından 19. sezondur yayın hayatına devam etmiş olacak.