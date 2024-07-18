Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni Baran Özçaylan 1971 yılında doğdu

18 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:23

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Şevket Çoruh gibi oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin 18 yıldır yönetmen koltuğunda oturan Orhan Oğuz projeden ayrılmıştı.

Orhan Oğuz'un ayrılmasının ardından dizinin yeni yönetmeninin kim olacağı ise izleyiciler tarafından merak edildi.

ARKA SOKAKLAR YENİ YÖNETMENİ KİM?

Arka Sokaklar dizisinin yeni yönetmeni gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Baran Özçaylan oldu.

BARAN ÖZÇAYLAN KİMDİR?

Baran Özçaylan 1971 yılında dünyaya geldi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olan yönetmen Ben Bu Cihana Sıgmazam, Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka sokaklar, Beyaz Karanfil ve Kayıp dizilerinde yönetmenlik yaptı.

2011 yılında vizyona giren Uzun Bir Gün filminin de yönetmenliğini yaptı.