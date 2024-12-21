Armada Gıda halka arzına SPK onay verdi! Katılım endeksine uygun mu?
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:14
Sermaye Piyasa Kurulu yeni hisse onayı verdi. 2024 halka arz takviminde yer alan Armada Gıda, 40,00 TL'den işlem görecek. Hisseyi satın almak isteyenler tarihini ve kodunu araştırmaya başladı.
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Armada Gıda yer aldı. Yatırımcıların gündeminde yer alan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu bekleniyor.
ARMADA GIDA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
40,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin katılım endeksine uygunluğu onaylı izahname sonrası belli olacak. Fonun kullanım yerleri şöyle:
- %40-50 Devam eden fabrika yatırımı, (GES) Güneş Enerjisi Santrali yatırımı
- - %10-15 Finansal borçların azaltılması.
- - %40-50 İşletme sermayesi.
ARMADA GIDA HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?
SPK tarafından onaylanan hissenin kodu henüz belli olmazken 40,00 TL'den satışa çıkacak.
Kaynak: TGRT Haber