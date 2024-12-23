Armada Gıda halka arzının katılım endeksine uygunluğu belli oldu

23 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:27

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Armada Gıda hissesinin talep toplama tarihi ve bulunduğu bankalar duyuruldu. Yatırımcıyı sevindiren halka arz onayı sonrasında katılım endeksine uygunluk durumu da araştırıldı. Hisse, ARMGD koduyla satışa çıkacak.

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

Armada Gıda halka arzına SPK onay verdi! Katılım endeksine uygun mu?

Armada Gıda halka arzına SPK onay verdi! Katılım endeksine uygun mu?

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Armada Gıda yer aldı. 25-26-27 Aralık tarihlerinde talep toplamasının ardından işlem görecek olan hissenin dağıtacağı lot miktarı da merak ediliyor.

ARMADA GIDA HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

25-26-27 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan hisse ARMGD koduyla işlem görecek. Hissenin katılım endeksine uygun olmadığı belirtilirken fiyatı 40,00 TL olarak belirlendi.

Fonun kullanım yerleri arasında %40-50 Yatırımların fonlanması ve %45-50 İşletme sermayesi yer alıyor.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisseyi satın almak isteyenler 40,00 TL'den Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. ARMGD pay olarak 45,830,000 Lot verirken ek pay 9,166,000 Lot olacak. Eşit dağıtım yapacak olan Armada Gıda, Yıldız Pazar'da satışa çıkacak.

ARMGD HİSSE KAÇ LOT VERİR?

Hissenin dağıtacağı lot miktarı henüz netleşmezken onaylı izahname sonrası belli olacak. Dağıtılması beklenen olası miktarlar ise şöyle:

300 Bin katılım - 92 Lot (3680 TL)

700 Bin katılım - 40 Lot (1600 TL)

1.1 Milyon katılım - 25 Lot (1000 TL)

1.5 Milyon katılım - 19 Lot (760 TL)

1.9 Milyon katılım - 15 Lot (600 TL)

2.3 Milyon katılım - 12 Lot (480 TL)

2.7 Milyon katılım - 11 Lot (440 TL)

3.1 Milyon katılım - 9 Lot (360 TL)