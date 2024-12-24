Armada Gıda kaç lot verir? ARMGD olası lot dağıtım miktarı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:02

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Armada Gıda hissesinin dağıtacağı lot miktarı gündeme geldi. 40,00 TL'den satışa çıkacak olan hissenin satın alınacağı bankalar da netleşti.

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündemine yeni hisse​ olan Armada Gıda yer aldı. Yatırımcılar eşit dağıtım yapacak olan hissenin dağıtacağı lot miktarını araştırmaya başladı. SPK​ tarafından başvurusu onaylandı ve listede yer aldı. ARMADA GIDA KAÇ LOT VERİR? Başvurusu onaylanan hisse 25,26,27 Aralık tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek. Sürecin sona ermesiyle beraber borsada işlem görmeye başlayacak. Lot miktarı onaylı izahname sonrası belli olurken olası miktar şöyle: 300 Bin katılım - 92 Lot (3680 TL) 700 Bin katılım - 40 Lot (1600 TL) 1.1 Milyon katılım - 25 Lot (1000 TL) 1.5 Milyon katılım - 19 Lot (760 TL) 1.9 Milyon katılım - 15 Lot (600 TL) 2.3 Milyon katılım - 12 Lot (480 TL) 2.7 Milyon katılım - 11 Lot (440 TL) 3.1 Milyon katılım - 9 Lot (360 TL) ARMADA GIDA HANGİ BANKALARDA VAR? 40,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Talep toplamaya ise yarın başlıyor. Fonun kullanım alanlar ise şöyle açıklandı: %40-50 Yatırımların fonlanması %45-50 İşletme sermayesi İlgili Haberler SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi Armada Gıda halka arzının katılım endeksine uygunluk durumu belli oldu