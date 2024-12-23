Armada Gıda ne zaman borsada işlem görecek? SPK başvurusunu onayladı

23 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:58

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Armada Gıda hissesi yer aldı. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusunun onaylanması halinde listeye eklenen ARMGD hissesini satın alacak olanlar işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı.

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

SPK'dan bir şirketin daha halka arzına onay! İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Armada Gıda hissesinin fiyatı ve kodu belli oldu. Talep toplama işlemlerine 25 Aralık'ta başlayacak ve ardından borsada işlem tarihi belli olacak.

ARMADA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Armada Gıda halka arzı 25-26-27 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Hisse​ 40,00 TL'den Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasından sonra halka arz sonuçları duyurulacak ve borsada işlem tarihi netleşecek.

ARMADA GIDA HİSSE KODU VE FİYATI NEDİR?

SPK​ tarafından başvurusu onaylanarak takvime eklenen hisse ARMGD kodu ile 40,00 TL'den satışa çıkacak.

45,830,000 Lot pay verirken ek pay olarak 9,166,000 Lot verecek.