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 | Sumru Tarhan

Armand Lauriente istatistikleri ve sezon performansı dikkat çekti! Fenerbahçe transfer söylentileri arasında yer alıyor

Fenerbahçe transfer söylentileri arasında yer alan Armand Lauriente, Sassuolo takımında forma giyiyor. Süper Lig transfer sezonu devam ederken adı sarı lacivertli ekip ile anılan Armand Lauriente istatistikleri ve sezon performansı taraftarın gündemine yerleşti. Armand Lauriente sakatlık geçmişi ve mevkii dikkat çekti.

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Armand Lauriente istatistikleri ve sezon performansı dikkat çekti! Fenerbahçe transfer söylentileri arasında yer alıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:21

Fransa uyruklu olan Armand Lauriente'nin adı ile anılıyor. Taraftarın gündemine yerleşen oyuncunun bu sezon attığı gol sayısı ve istatistikleri sosyal medyada konuşulmaya başladı.

ARMAND LAURİENTE İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de sezonu devam ederken Fenerbahçe'nin gündeminde Armand Lauriente yer alıyor. Oyuncu ile görüşmeler yapıldığı ve olumlu olarak sonuçlanmaya yakın olduğu iddia edildi.

Armand Lauriente istatistikleri ve sezon performansı dikkat çekti! Fenerbahçe transfer söylentileri arasında yer alıyor

İşte oyuncunun sezon performansına ilişkin veriler:

: 68 maç | 10 gol | 8 asist | 9 sarı kart | 4.383 dakika

: 65 maç | 12 gol | 12 asist | 13 sarı kart | 1 kırmızı kart | 5.116 dakika

Serie B: 33 maç | 18 gol | 6 asist | 8 sarı kart | 2.384 dakika

Ligue 2: 31 maç | 5 gol | 6 asist | 1.364 dakika

National 2 (Grp. D): 14 maç | 7 gol | 2 sarı kart | 1.028 dakika

Coupe de France: 8 maç | 1 gol | 1 sarı kart | 483 dakika

National 3 (Grp. E): 5 maç | 1 asist | 2 sarı kart | 450 dakika

İtalya Kupası: 4 maç | 1 gol | 235 dakika

Coupe de la Ligue: 3 maç | 1 asist | 230 dakika

National 2 (Grp. A): 1 maç | 20 dakika

National 2 (Grp. B): 1 maç | 1 sarı kart | 90 dakika

Armand Lauriente istatistikleri ve sezon performansı dikkat çekti! Fenerbahçe transfer söylentileri arasında yer alıyor

ARMAND LAURİENTE SAKATLIK GEÇMİŞİ

2022-2023 sezonunda 2 kez sakatlık yaşayan isim ilk olarak 17 Mayıs 2023'te menisküs sakatlığı yaşadı. Sakatlık sebebiyle 32 gün yeşil sahalardan uzak kalan isim 3 maç kaçırdı. Aynı sezonda 15 Ekim 2022 tarihinde diz sorunu sebebiyle 10 gün forma giyemezken 2 maç kaçırdı. 2021-2022 döneminde ise, 21 Ekim 2021’de bel sakatlığı yaşayan Lauriente, 73 gün forma giyemedi. Bu sakatlığında 8 resmi maçı kaçırdı.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#serie a
#ligue 1
#Fenerbahçe
#Armand Lauriente
#Aktüel
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