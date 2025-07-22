Armand Lauriente piyasa değeri ne kadar? Fenerbahçe gündemine aldı

İstanbul
Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin’in ayrılığının ardından Fenerbahçe, iddialara göre aradığı kanat oyuncusunu İtalya’da buldu.
Oyuncunun İtalya’da kalmak istemediği öğrenilirken transfere sıcak baktığı belirtildi.
Lauriente’nin kulübüyle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Armand Lauriente, 4 Aralık 1998 yılında Fransa'da doğdu.
23 Temmuz 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Rennes, Orléans ve FC Lorient’te forma giydi.
Lauriente, 2022’de İtalya’nın Sassuolo kulübüne transfer oldu.
Oyuncu, geçtiğimiz sezon 34 maçta 19 gol, 6 asist üretti.