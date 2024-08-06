Arnavutköy İbni Sina Caddesi'nde çıkan yangında çalışmalar sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:56
6 Ağustos günü İstanbul Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangında dumanlar gökyüzüne yükselirken vatandaşların ihbarı sonucu ekipler olay yerine sevk edildi. Arnavutköy son dakika yangın söndürüldü mü merak edilirken son durum bilgisi de paylaşıldı.
Bugün sabah saatlerinde Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın vatandaşı endişelendirirken olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangında çalışmalar devam ederken henüz kontrol altına alınamadı.
ARNAVUTKÖY İSTANBUL SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Bugün İstanbul Arnavutköy İbni Sina Caddesi Hadımköy Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangın henüz söndürülemezken nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
Yangında söndürme çalışmaları sürerken ekipler de olay yerine sevk edildi.
Kaynak: TGRT Haber