Arsenal Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Arsenal Atletico Madrid canlı yayın hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu yarı final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İlk maçta Madrid’de 1-1’lik eşitlikle sahadan ayrılan iki ekip, bu kez Londra’da finale yükselmek için sahaya çıkacak. Emirates Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alırken, İspanyol temsilcisi ise disiplinli oyun yapısıyla tur bileti arayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Arsenal Atletico Madrid hangi kanalda? İşte Arsenal Atletico Madrid canlı maç yayın detayları…

UEFA ’nde yarı final heyecanı Londra’da devam ediyor. ile , ilk maçın ardından avantaj sağlamak için rövanşta karşı karşıya geliyor. Arsenal Atletico Madrid maçı canlı yayın detayları netlik kazandı. İşte Arsenal Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final maçı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal ve Atletico Madrid, Londra'da ilk maçın ardından avantaj arıyor.
Arsenal Atletico Madrid canlı izle! Karşılaşma bu akşam saat 22.00'de Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
Arsenal Atletico Madrid hangi kanalda? İlk maç Madrid'de 1-1 berabere tamamlandı.
Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Maç Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Arsenal'ın ilk 11'i: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.
Atletico Madrid'in ilk 11'i: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Griezmann, Alvarez.
TRT 1 yayını Türksat 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri ile izlenebilecek.
ARSENAL ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Arsenal ile Atletico Madrid bu akşam saat 22.00’de Emirates Stadyumu’nda sahaya çıkacak. İlk maçta Madrid’de oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanmış, İngiliz ekibi Viktor Gyökeres’in penaltı golüyle öne geçmiş, ev sahibi ekip ise Julian Alvarez’in golüyle skoru eşitlemişti.

Rövanş mücadelesinde Arsenal taraftarının yoğun ilgisi beklenirken, iki takım da sahaya finale yükselmek için çıkacak. İlk maçta alınan beraberlik sonrası dengelerin korunması, ikinci karşılaşmayı daha kritik hale getirirken, her iki ekip de sahada farklı bir senaryoya hazırlanıyor.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ KADROSU

Arsenal Atletico Madrid maç kadrosu ilk 11 belli oldu:

Arsenal 11: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.

Atletico Madrid 11: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Griezmann, Alvarez.

ARSENAL ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen frekans bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek.

TRT 1’in yanı sıra farklı ülkelerde de çeşitli yayıncılar karşılaşmayı ekranlara getirecek. ABD’de CBS, Almanya’da RTL+, Arjantin’de TNT Sports, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da TV3+ HD ve Hollanda’da Sport 24 üzerinden maç yayını yapılacak.

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Yayını izlemek isteyenler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak uydu üzerinden erişim sağlayabilecek.

TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri ile TRT 1 yayını izlenebiliyor. Bu bilgiler sayesinde izleyiciler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.

