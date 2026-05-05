Arsenal Atletico Madrid hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı Londra’da devam ediyor. Arsenal ile Atletico Madrid, ilk maçın ardından avantaj sağlamak için rövanşta karşı karşıya geliyor. Arsenal Atletico Madrid maçı canlı yayın detayları netlik kazandı. İşte Arsenal Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final maçı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Arsenal ile Atletico Madrid bu akşam saat 22.00’de Emirates Stadyumu’nda sahaya çıkacak. İlk maçta Madrid’de oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanmış, İngiliz ekibi Viktor Gyökeres’in penaltı golüyle öne geçmiş, ev sahibi ekip ise Julian Alvarez’in golüyle skoru eşitlemişti.

Rövanş mücadelesinde Arsenal taraftarının yoğun ilgisi beklenirken, iki takım da sahaya finale yükselmek için çıkacak. İlk maçta alınan beraberlik sonrası dengelerin korunması, ikinci karşılaşmayı daha kritik hale getirirken, her iki ekip de sahada farklı bir senaryoya hazırlanıyor.

Arsenal 11: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Rice, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.

Atletico Madrid 11: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Griezmann, Alvarez.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, belirtilen frekans bilgileri üzerinden yayına ulaşabilecek.

TRT 1’in yanı sıra farklı ülkelerde de çeşitli yayıncılar karşılaşmayı ekranlara getirecek. ABD’de CBS, Almanya’da RTL+, Arjantin’de TNT Sports, Azerbaycan’da Ictimai TV, Danimarka’da TV3+ HD ve Hollanda’da Sport 24 üzerinden maç yayını yapılacak.

Karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Yayını izlemek isteyenler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak uydu üzerinden erişim sağlayabilecek.

TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri ile TRT 1 yayını izlenebiliyor. Bu bilgiler sayesinde izleyiciler karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.