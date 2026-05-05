Arsenal Atletico Madrid hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor. İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid, ilk maçta alınan 1-1’lik sonucun ardından Londra’da finale yükselmek için karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu, ilk maçta yaşananlar ve rövanşın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Arsenal Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Arsenal Atletico Madrid maçı yayın bilgileri…

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 03:32
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 03:34

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan ’nde rövanş karşılaşmalarıyla finalistler belli oluyor. Londra’da oynanacak mücadelesi, gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak bekleniyor.

ARSENAL ATLETİCO MADRİD İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya’da oynanan ilk karşılaşmada Arsenal deplasmanda öne geçen taraf oldu. Mücadelenin 43. dakikasında Viktor Gyökeres penaltıdan kaydettiği golle takımını avantajlı duruma getirdi. İlk yarının son bölümünde gelen bu gol, Londra ekibinin deplasmandan galibiyetle dönme ihtimalini güçlendirdi.

İkinci yarıda ise Atletico Madrid skora denge getirdi. 55. dakikada Julian Alvarez penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de rövanş öncesinde avantajı birbirine bırakmadı ve turu belirleyecek mücadele Londra’ya taşındı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

ARSENAL ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Londra’daki Emirates Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye’de futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Yayın, şifresiz olarak izlenebilecek ve aynı zamanda kanalın resmi internet sitesi üzerinden de erişime açık olacak.

Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için Türksat 4A frekans bilgileri de paylaşıldı. Yayın, 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları iki güne yayıldı. Arsenal ile Atletico Madrid arasındaki karşılaşma bu akşam TSİ 22.00’de oynanacak ve finale çıkacak ilk takım bu mücadeleyle belli olacak. Londra’daki karşılaşmada turu belirleyecek en kritik 90 dakika oynanacak.

Diğer yarı final rövanşında ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Almanya’da oynanacak mücadele 6 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak. İlk maçta Fransız ekibinin 5-4 kazandığı karşılaşma, yarı final tarihine geçen skoruyla dikkat çekmişti.

