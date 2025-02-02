Arsenal Manchester City maçı kaç kaç bitti? Arsenal, City'i darmadağın etti
Premier Lig'in 24'üncü haftasında Arsenal, Manchester City karşısında farklı galibiyet kazandı. Yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, bu sonuçla 50 puana yükseldi.
Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City Premier Lig'in 24'üncü haftasında kozlarını paylaştı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Arsenal, büyük farkla kazandı.
ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Arsenal, Manchester City karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 50'ye yükseltti.
Manchester City ise aldığı yenilginin ardından 61 puanda kaldı.
ARSENAL MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, dakika 56’da Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, dakika 76’da Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri attı.
Manchester City'nin tek golünü ise 55. dakikada Erling Haaland kaydetti.