Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

Teknik direktör Mikel Artete yönetimindeki Arsenal, uzun süredir taraftarının beklediği Viktor Gyökeres transferini tamamladı. Arsenal, bu sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Newcastle United ise geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti. Tottenham ve Manchester United gibi devleri geride bırakan Newcastle United, yeni sezonda çıtayı bir üste taşımayı hedefliyor.

Bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) iki İngiliz devi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sangapur Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal - Newcastle United karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Arsenal - Newcastle United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.30'da başlayacak.

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis -Skelly, Zubimendi, Merino, Odegaard, Nwaneri, Havertz, Trossard

Newcastle United: Pope, Livramento, Schar, Burn, Trippier, Guimaraes, Miley, Tonali, Elanga, Osula, Gordon