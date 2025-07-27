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 | Hüseyin Bahcivan

Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinin yeni sezon hazırlıkları son sürat devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında bugün Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Taraftarlar tarafından Arsenal - Newcastle United maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

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Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 14:27

Teknik direktör Mikel Artete yönetimindeki , uzun süredir taraftarının beklediği Viktor Gyökeres transferini tamamladı. Arsenal, bu sezon İngiltere Premier şampiyonluğuna emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

ise geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayarak büyük bir başarı göstermişti. Tottenham ve Manchester United gibi devleri geride bırakan Newcastle United, yeni sezonda çıtayı bir üste taşımayı hedefliyor.

Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

Bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) iki İngiliz devi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sangapur Stadyumu'nda oynanacak olan Arsenal - Newcastle United karşılaşması ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

kapsamında oynanacak olan Arsenal - Newcastle United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.30'da başlayacak.

Arsenal Newcastle United maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Hazırlık maçı şifresiz yayınlanacak

ARSENAL - NEWCASTLE UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis -Skelly, Zubimendi, Merino, Odegaard, Nwaneri, Havertz, Trossard

Newcastle United: Pope, Livramento, Schar, Burn, Trippier, Guimaraes, Miley, Tonali, Elanga, Osula, Gordon

ETİKETLER
#Spor
#lig
#arsenal
#trt spor
#Newcastle United
#hazırlık maçı
#Viktor Gyökeres
#Aktüel
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