UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Arsenal ile Sporting Lizbon, Londra’daki Emirates Stadyumu’nda tur için sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ Arsenal Sporting Lizbon hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal, sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Arsenal Sporting Lizbon canlı izle! Maç, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Arsenal - Sporting CP nerede izlenir? İlk karşılaşmayı Arsenal 1-0 kazandı. Arsenal Sporting Lizbon hangi kanalda? Mücadele, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Arsenal Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Arsenal'in maç kadrosunda Raya, Saliba, Rice, Martinelli, Gyökeres gibi isimler yer alıyor. Sporting Lizbon'un maç kadrosunda ise Silva, Diomande, Hjulmand, Gonçalves, Suarez gibi isimler bulunuyor.

ARSENAL SPORTİNG LİZBON CANLI İZLE

Arsenal ile Sporting Lizbon arasında oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşması, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İlk karşılaşmada alınan 1-0’lık sonuç, rövanşın önemini artırırken iki takım da sahaya farklı planlarla çıkacak.

İngiliz temsilcisi, deplasmanda elde ettiği galibiyetin avantajıyla sahaya çıkarken, kontrollü bir oyunla skoru korumaya çalışacak. Sporting Lizbon ise ilk maçta yakalayamadığı fırsatları bu kez değerlendirmek için hücum ağırlıklı bir oyun anlayışıyla mücadele edecek ve tur için gerekli skoru elde etmeye çalışacak. Arsenal Sporting Lizbon maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

ARSENAL SPORTİNG LİZBON HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen kullanıcılar, platforma internet üzerinden erişim sağlayarak yayını takip edebilecek. Yayın, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden izlenebiliyor.

Tabii platformuna erişim sağlamak için resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden üyelik oluşturmak gerekiyor. Üyelik işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor ve kullanıcılar “Spor” sekmesinden canlı yayınlara ulaşabiliyor. Yayınlar HD kalitesinde sunuluyor ve internet bağlantısı üzerinden takip edilebiliyor.

ARSENAL - SPORTİNG CP MAÇ KADROSU

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres.

Sporting CP: Silva, Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo, Hjulmand, Morita, Geny, Gonçalves, Trincao, Suarez.

ARSENAL - SPORTİNG LİZBON NEREDE İZLENİR?

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Tabii platformu üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Platform, internet tabanlı bir hizmet sunduğu için uydu ya da kablo yayını bulunmuyor. İzlemek için uygulamanın indirilmesi veya web sitesi üzerinden giriş yapılması gerekiyor.

Bunun dışında bazı yabancı yayıncılar da karşılaşmayı ekranlara getirecek. Arjantin’de ESPN 2 Sur, Azerbaycan’da Ictimai TV, Belçika’da Play Sports 3, Danimarka’da TV3 Sport, Meksika’da ESPN 2 Norte ve Ukrayna’da MEGOGO Football 2 kanalları mücadeleyi yayınlayacak.

Arsenal Sporting Lizbon maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ARSENAL - SPORTİNG LİZBON İSTATİSTİKLERİ

İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Arsenal 4 galibiyet alırken Sporting Lizbon galibiyet elde edemedi, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da İngiliz ekibinin 13-4’lük üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal maç başına 2,7 gol atarken kalesinde yalnızca 0,5 gol gördü. Sporting Lizbon ise maç başına 2,2 gol atıp 1,5 gol yedi. Arsenal’in iç sahadaki performansı dikkat çekerken, son 23 UEFA iç saha maçında yalnızca bir kez mağlup oldu ve bu sezon evindeki tüm maçlarını kazandı.